Manta Aircraft: hybride-elektrisch vliegen in Zwitserland

Het is niet wetenschappelijk bewezen, maar opvallend is het wel. Gebieden met de mooiste natuur zijn het verste als het gaat om duurzame luchtvaartprojecten.

Denk aan Scandinavië (Heart Aerospace), Slovenië (Pipistrel), Colorado (Bye Aerospace), British Columbia (Harbour Air) en de Alpenlanden. Alleen al in Zwitserland wordt aan negen typen (hybride-)elektrische toestellen gewerkt en een tiende is in aantocht; maak in dit artikel kennis met startup Manta Aircraft.

Legendarisch

De naam ‘Manta’ zal bij de oudere lezers van Up in the Sky vast een belletje doen rinkelen. Het was een legendarische coupé van autofabrikant Opel. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw werden er ruim een miljoen gefabriceerd. Een Manta is een grote vis, een rog die in tropische en subtropische oceanen leeft en die aan de voorkant in plaats van aan de onderkant een mond heeft. Met enige fantasie is de vorm van de vliegtuigontwerpen van Manta Aircraft terug te voeren op de markante rog. Dat geldt ook voor het logo.

(c) Manta Aircraft

Ontwerpen

Manta Aircraft is gevestigd in Lugano, in het zuidelijke kanton Ticino. Het bedrijf houdt zich bezig met consultancy en het ontwerpen van (hybride-)elektrische vliegtuigen. Het gaat om toestellen met 1 of 2 zitplaatsen voor de Urban en Regional Air Mobility. De vliegtuigen zijn S/VTOL: ze kunnen gebruik maken van zeer korte startbanen of verticaal opstijgen en landen. De Manta’s zijn geschikt voor persoonlijk gebruik, maar kunnen ook ingezet worden voor special operations als milieu-inspectie, noodhulp en search and rescue. Partners van het Zwitserse bedrijf zijn automotive fabrikant YCOM en software gigant BSIM Engineering.

Paradepaardje

Manta Aircraft heeft twee toestellen in het assortiment. De ANN1 is een soort racevliegtuig. De eenzitter heeft een lengte van 7 meter en een spanwijdte van 5,5 meter. Het toestel krijgt een hoge maximum snelheid van 300 kilometer per uur en prima klimprestaties en is zeer wendbaar. De tweezitter ANN2 moet het parapaardje worden voor de General Aviation. Het toestel is een slag groter dan de ANN 1 en krijgt een flinke actieradius van 600 kilometer. Die wordt onder andere bereikt door niet verticaal op te stijgen, maar horizontaal.

(c) Manta Aircraft

Kenmerken

De ANN2 wordt gemaakt van composieten en krijgt 8 kantelbare ducted fans; 4 in de vleugels, 2 voor in de romp en 2 achterin. Andere kenmerken zijn een cockpit met een zeer goed zicht rondom, een fly-by-wire systeem en een human machine interface die gemakkelijk in het gebruik is. Het toestel is voorzien van canards voor een hoge efficiency tijdens de horizontale vlucht. Naar verwachting zijn de operationele kosten aanzienlijk lager dan bij een helikopter. Ook handig, de ANN2 kan over de weg vervoerd worden in een trailer. Momenteel werkt Manta Aircraft hard aan de afronding van een 1:3 model van de ANN2.

(c) Manta Aircraft

(c) Manta Aircraft

(c) Manta Aircraft