De circulaire baan: voor- en nadelen

De circulaire baan, een alternatief bedacht door de Nederlandse wetenschapper, Henk van Hesselink. Voor vele lijkt dit een goeie oplossing, maar toch is er veel kritiek op het alternatief. Maar waarom?

Introductie

Dit project is bedacht door de Nederlandse wetenschapper Henk van Hesselink die werkt bij de Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR), het plan heeft veel aandacht gehad van de media omdat het een alternatief kan zijn voor het ruimtegebruik van een vliegveld zo zou dit een goeie oplossing kunnen zijn voor Schiphol, met een oppervlakte 27.870.000 vierkante meter is Schiphol veertien keer groter dan de stad Monaco. “Het idee van de cirkelvormige landingsbaan is dat vliegtuigen kunnen landen en starten op elk punt van de cirkel”. Zo zijn er niet 6 banen nodig om met elke windrichting te kunnen landen. Het project heet The Endless Runway, Hesselink heeft met vijf instituten door Europa samengewerkt om dit project in het leven te roepen.

De voordelen

Bij dit alternatief is veel gekeken naar het geluidsoverlast, CO2-uitstoot en de ruimte van de vliegvelden. Zo wordt geluidsoverlast verminderd doordat de vliegtuigen overal kunnen landen op de ronde baan en zo kunnen ze drukke steden en natuurgebieden vermijden. Ook is deze baan milieuvriendelijker volgens Hesselink. “Doordat de baan rond is hoef je geen ingewikkelde aanvliegroutes te vliegen waarbij je veel moet omvliegen om steden te vermijden en dus meer kerosine verbrandt”. Zo stelt Hesselink “Je kunt recht op de luchthaven aanvliegen, bij een ronde landingsbaan kan je op elk punt landen, waardoor de route naar de baan korter is”

Ook is het taxiën naar de baan een stuk korter. Bij het taxiën naar de Polderbaan ben je al gauw 15 minuten onderweg, Door het lange taxiën wordt er veel kerosine gebruikt, zo verbruikt een 747-400 tijdens het taxiën naar de Polderbaan ongeveer 800 kilo aan kerosine. Ter vergelijking een Embraer verbruikt tijdens een vlucht van Amsterdam naar Düsseldorf ongeveer 1200 kilo aan kerosine.

De nadelen

De procedure op deze baan is heel lastig omdat het een soort kom is. Hierdoor moet het vliegtuig schuin landen en is er een kans dat de vleugel de grond toucheert. Ook moet er veel worden bijgestuurd tijdens het opstijgen, uit tests in de simulator is gebleken dat de vliegtuigen niet genoeg tractie hebben om in een constante bocht te blijven. Dit effect zal alleen maar worden versterkt als het bijvoorbeeld heeft geregend en het dus glad is.

Conclusie

Dit alternatief is zeker goed voor het CO2-verbruik en het geluidsoverlast. Maar veel piloten zien het niet gebeuren door vele gevaren die meespelen met het gebruik van de baan en het vliegveld.