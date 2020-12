Is de Wright 1 het begin voor de elektrische luchtvaart? | Video

In samenwerking met EasyJet is het bedrijf Wright Electric bezig met de ontwikkeling van de Wright 1, het eerste elektrische passagiers vliegtuig. Maar is dit de toekomst en zullen er meer bedrijven volgen?

De Wright 1

Wright Electric is een Amerikaanse startup, die in 2016 is opgericht. Die zich bezig houden met de verduurzaming van de luchtvaart. In samenwerking met EasyJet is het bedrijf bezig met de ontwikkeling van de Wright 1. Dit vliegtuig zal 186 passagiers kunnen vervoeren. En zal door de ontwikkeling van de nieuwe 1,5 MW elektromotor een afstand van 560 km kunnen afleggen (~Amsterdam-Berlijn~). De verwachting van Wright Electric is dat het vliegtuig in 2030 haar eerste vlucht zal maken.

©Wright Electric

Kees Wijnberg, manager van de luchtvaartuigen bij het Nederlandse lucht- en ruimtevaartcentrum, zegt dat het persbericht over het elektrisch vlieg plan van Wright Wing Electric nog onwerkelijk is. Om een vliegtuig de lucht in de te krijgen is veel energie nodig en moet er een zo licht mogelijk vliegtuig zijn, maar een elektromotor is dat niet, verklaart Kees Wijnberg.

De concurrentie

Niet alleen Wright Electric is bezig met het ontwikkelen van elektrische passagiers vliegtuigen, in Scandinavië zijn er ook plannen om het elektrisch vliegen een werkelijkheid te maken. Dit wordt alleen nog niet toegepast op de commerciële luchtvaart, voorlopig alleen nog maar in de general-aviation. Maar Noorse Avinor wil vanaf 2040 alle vluchten van anderhalf uur elektrisch maken. De eerste testvluchten worden gedaan in 2025 voor kleine vliegtuigen met ongeveer 19 plekken voor passagiers.

Lange afstandsvluchten elektrisch?

De reden dat er meer op korte afstandsvluchten wordt gefocust is omdat de langeafstandsvluchten vrijwel onmogelijk zijn, met de kennis die bedrijven zoals Wright Electric op dit moment hebben. De batterijen die de elektromotor energie geven kunnen nog niet zo lang meegaan, dus wat doe je dan? Dan neem je meer batterijen mee, maar door meer batterijen mee te nemen wordt het vliegtuig te zwaar en is er te weinig vermogen om het vliegtuig van de grond te krijgen.

Conclusie

Maar dan staat de vraag nog steeds, is het de toekomst? Door de nieuwe ontwikkelingen in de luchtvaart maar ook nieuwe innovaties voor de elektromotor. Maakt het voor bedrijven zoals Wright Electric steeds toegankelijker om een efficiënt elektrisch vliegtuig te produceren, die steeds verder kan vliegen en steeds meer kan meenemen. Dus ja het is zeker de toekomst, maar deze toekomst ligt niet alleen in handen van de luchtvaart, maar ook in de handen van de elektromotor.