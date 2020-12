Bijdragers gezocht & lezersenquête

Bijdragen welkom

Up in the Sky wil meer unieke en langere artikelen publiceren. Heb je tijd en vind je het leuk om zo nu en dan een wat langer artikel te schrijven in een van de volgende rubrieken, stuur ons dan een e-mail. ([email protected])

Rubrieken, tussen haakjes een onderwerp ter voorbeeld:

Geschiedenis (10 jaar geleden vloog de B787 voor het eerst)

Interviews (we spreken met een Nederlandse A320 captain in Japan)

Ongevallenanalyse (dit ging vooraf aan de harde landing van een A330 in Indonesië)

Economie (waarom de B747 nog volop vracht vliegt)

Trip reports (in Colombia met een DC3 naar de Amazone)

Vlootontwikkelingen (zoveel A380’s zijn er al gesloopt en zoveel vliegen nog dagelijks rond)

Overig, zoals technische artikelen, grappige stukjes.

Wat vind je van UP?

Laden…