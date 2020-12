KLM 747 onderweg naar voorlopig laatste rustplaats

Er is wederom een Boeing 747 van KLM bezig aan haar voorlopig laatste reis. Het toestel heeft deze keer niet als eindbestemming het vliegtuigkerkhof in de Mojave-woestijn, maar Kansas City.

PH-BFT

Het gaat om een 747-400 Combi met de registratie PH-BFT. De Jumbo Jet draagt de naam ‘City of Tokyo’. Het is een van de 747’s die door KLM, na initieel in maart met pensioen te zijn gestuurd, weer in operationele dienst was genomen voor het uitvoeren van vluchten naar Azië ter ondersteuning aan de vraag naar medische middelen als gevolg van de coronapandemie. De laatste reguliere vlucht van het toestel vond plaats op 17 oktober 2020, toen ze terugvloog van Shanghai naar Amsterdam. PH-BFT kwam in mei 1997 in dienst bij KLM en is dus ruim 23 jaar oud.

KLM747

Bron: Flightradar24

Nu is ‘City of Tokyo’ dus onderweg naar haar voorlopig laatste rustplaats. Zoals hierboven al kort aangestipt zal dit niet in de woestijn van Californië zijn. Onder vluchtnummer KLM747 is de 747-400 vanochtend om 10:29 (lokale tijd) vanaf Schiphol vertrokken. Na een tussenstop in Chicago zal de Queen of the Skies doorvliegen naar Kansas City. Hoe de toekomst PH-BFT eruit ziet is nog niet bekend. De meest waarschijnlijke opties zijn ontmanteling of ombouw naar een vrachttoestel.