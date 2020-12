Paris Air Show geannuleerd wegens corona

Le Bourget 2021, de 2021-editie van de internationale luchtvaartbeurs in Parijs, is afgelast. Dit laat de organisatie in een persbericht weten.

Onvermijdelijk

De beslissing om de beurs niet door te laten gaan is gezamenlijk genomen door de raden van bestuur van GIFAS (associatie van Franse luchtvaartindustrie) en die van de Parijse luchtvaartbeurs. In het persbericht wordt gesproken van een onvermijdelijke beslissing die genomen is in reactie op de internationale gezondheidscrisis en het grote aantal bezoekers dat de beurs trekt.

Volgende editie

De luchtvaartbeurs op de luchthaven Le Bourget wordt tweejaarlijks georganiseerd. De volgende editie staat daarom gepland voor juni 2023. “We zijn uiteraard teleurgesteld dat we de 2021 editie van de Paris Air Show niet kunnen houden. Na vele maanden waarin alle beursactiviteiten over de hele wereld worden opgeschort, keek de hele internationale lucht-, ruimtevaart- en defensiegemeenschap er erg naar uit om elkaar te ontmoeten. We zijn al begonnen met het werk om ervoor te zorgen dat de 2023-editie de heropleving van de lucht- en ruimtevaartindustrie op internationale schaal op de juiste manier viert”, aldus Patrick Daher, voorzitter van de Paris Air Show.