Terugblik: de Uiver van KLM tijdens de Texel Airshow | Video

Tijdens de Texel Airshow van 2007 was er wel een heel bijzondere gast, tijdens de airshow was de DC-2 ‘Uiver’ namelijk op bezoek.

De airshow

Tijdens de airshow was de DC-2 de oudste gast van de dag. De DC-2 is onderhouden door het themapark Aviodrome in Lelystad. Tijdens de airshow zie je de DC-2 verschillende manoeuvres maken, en wordt er laten zien dat de het vliegtuig nog in hele goeie staat is.

©Joop van den Brink

De Uiver

De DC-2 uit Lelystad is de nog enige DC-2 waar nog regelmatig mee wordt gevlogen, en is nauw gebaseerd op de DC-2 van de KLM, de Uiver. De DC-2 is in 1935 ontwikkeld door Douglas, het vliegtuig was revolutionair omdat het volledig was gemaakt van Aluminium en het meer passagiers kon meenemen dan de concurrent. Het succes van de Uiver heeft de KLM vooral te danken aan de Melbourne Race waar de KLM aan meedeed. Bij deze race moest je zo snel mogelijk Australië bereiken. Bij de race is de Uiver in haar klasse op de eerste plek geëindigd. Niet alleen vroeger was de Uiver zeer geliefd bij de mensen. Nog steeds vinden mensen het een prachtig vliegtuig, en is het nog steeds een stuk van de Nederlandse geschiedenis.