‘Frankrijk van plan belang in Air France-KLM te verdubbelen’

De Franse regering is van plan haar belang in Air France-KLM volgend jaar te verdubbelen met een investering van 4 tot 5 miljard, zo meldde het Franse RTL maandag.

Huidige belangen

Op dit moment heeft Frankrijk al een belang van 14,4 procent in Air France-KLM. Onder minister van Financiën Wopke Hoekstra is het Nederlandse belang in het luchtvaartconcern uitgebreid tot 14,0 procent. Volgens de Franse zender RTL is de Franse regering nu van plan om een extra investering van vier tot vijf miljard euro te doen. Hiermee moet een extra belang van 15,6 procent gekocht worden. Hiermee zou het Franse belang in Air France-KLM verdubbelen. Daarnaast moet met de rest van het bedrag de balans van het bedrijf worden versterkt, aangezien het concern momenteel hoge schulden heeft en de verdiensten flink zijn teruggelopen door de pandemie.

Overnamebod

Zodra Frankrijk 30 procent van de aandelen bezit, is het verplicht om een overnamebod op het hele concern uit te brengen. Op basis van de huidige beurswaarde zou dat gaan om een bedrag van twee miljard euro. Hier komen gelijk twee problemen bij kijken. Ten eerste heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire al aangegeven een dergelijk bod niet uit te willen brengen. Bovendien heeft Frankrijk voor een eventuele overname de hulp van de Nederlandse regering nodig, gelet op het aanmerkelijke belang dat ook Nederland bezit.

Volgt Nederland?

Het is nog niet duidelijk wat het Nederlandse antwoord is op het vermoedelijke voornemen van de Franse regering. Als Nederland niet aan zeggenschap wil inboeten, zal het mee moeten gaan in de aankoop van extra aandelen. Eerder heeft minister Hoekstra aangegeven dat dit niet uitgesloten is, al is het de vraag hoeveel steun er op dit moment – met verkiezingen voor de deur – in de Tweede Kamer is voor een dergelijke stap. “Of Nederland meedoet en zo ja, onder welke voorwaarden, is onderwerp van gesprek”, meldde een woordvoerder van Hoekstra maandag aan De Telegraaf. Aanstaande dinsdag wordt in de Kamer vertrouwelijk overlegd over een eventuele herkapitalisatie van het bedrijf.