Reisadvies Curaçao opgeschaald naar oranje

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft aangekondigd het reisadvies naar Curaçao is opgeschaald naar oranje. Dit betekent dat het land op slot gaat voor vakantiegangers.

Toename aantal besmetting een risico

Het RIVM laat weten dat door de toename in het aantal besmettingen een verhoogd risico is om Corona op te lopen in Curaçao. Daarom kleurt Curaçao nu oranje. Dit houdt in dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan.

Het RIVM acht het niet nodig om reizigers die er momenteel zijn direct terug te halen. Wel geldt dat terugkerende reizigers 10 dagen in quarantaine moeten.

Gevolgen KLM

De opschaling zal voor KLM een zware klap zijn. De Antillen zijn nog het enige gebied met goede vraag nadat er door de premier Mark Rutte werd aangekondigd dat het negatieve reisadvies niet zou gelden voor het Caribisch gebied. Op het moment blijven alleen Aruba, Bonaire en Sint Maarten op geel staan.