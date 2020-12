Emirates ontvangt nieuwe Airbus A380 | Video

Emirates heeft afgelopen weekend haar 116e Airbus A380 in ontvangst genomen. De luchtvaartmaatschappij ontvangt deze maand nog twee andere A380’s, waarbij één toestel een primeur heeft.

Nummer 116

Een nieuwe Airbus A380, nummer 116. Registratie A6-EVL landde dit weekend op de luchthaven van Dubai. Emirates ontving hiermee haar 116e A380. “De A380 is een succesverhaal geweest voor Emirates, en dit wordt weerspiegeld in de grote interesse van de klant waar we het vliegtuig in de loop der jaren ook hebben ingezet”, zo stelt de President van Emirates.

Terwijl luchtvaartmaatschappijen over de wereld hun viermotorige toestellen aan de grond houden, of zelfs uitfaseren, ziet Emirates nog toekomst in de SuperJumbo. “De A380 zal het komende decennium ons vlaggenschip blijven en we zullen het toestel opnieuw inzetten op meer routes naarmate de vraag naar reizen toeneemt”, aldus Tim Clark, President van Emirates.

Het nieuwe toestel heeft gisteren al haar eerste commerciële vlucht gemaakt. Vanuit Dubai steeg het toestel op richting Londen Heathrow. Verder vliegt de Airbus van Emirates nog op Cairo, Amman, Parijs, Londen, Guangzhou, Manchester en Moskou.

Emirates receives its 116th A380 👍✈️https://t.co/AywOaBcuxv pic.twitter.com/7meWnDxtt8 — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) December 7, 2020

Premium Economy

Daarnaast lijkt het erop dat een van de A380’s die deze maand nog komen een primeur. Emirates heeft geïnvesteerd in de introductie van Premium Economy. Eerder werd de inverstering, net als bij KLM, door de coronacrisis uitgesteld. Ondanks dat, zet Emirates de introductie nu voort.

Emirates new premium economy seat details revealed – Business Traveller https://t.co/iWlqf06pEk — Patrice Julien (@tweet_patrice) December 9, 2020