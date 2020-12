Greenpeace verliest rechtszaak: KLM-steun is rechtmatig

De rechtbank in Den Haag stelt dat de overheidssteun aan KLM niet onrechtmatig is. Greenpeace had de zaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat.

Rechtzaak

Greenpeace stapte in oktober dit jaar naar de rechter om de overheid te dwingen de staatssteun aan KLM in te trekken. Volgens de actiegroep ontbraken klimaatvoorwaarden. De rechter volgt Greenpeace daarin niet.

De rechtbank oordeelde vanochtend dat de steun aan luchtvaartmaatschappij KLM rechtvaardig is. De staat heeft, volgens de rechtbank, op het gebied van duurzaamheid en leefbaarheid diverse voorwaarden gesteld. Bovendien gaan de overeengekomen voorwaarden op sommige punten verder dan de gestelde klimaatdoelstellingen die in internationaal verband voor de luchtvaart zijn geformuleerd, zo stelt de rechtbank.

Reactie

“We zijn teleurgesteld over de uitspraak, want dit is een verlies voor het klimaat. Het is duidelijk dat de klimaatafspraken voor de luchtvaart te kort schieten, de rechter begrijpt dat wij daar kritisch over zijn. Deze uitspraak motiveert ons om dubbel zo hard actie te blijven voeren”, reageert Dewi Zloch, expert Klimaat en Energie bij Greenpeace