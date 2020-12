Vliegtuig ontruimd na bommelding op Schiphol

De Koninklijke Marechaussee meldde woensdagmiddag een verdachte situatie aan boord van een vliegtuig op Schiphol. Het zou gaan om een bommelding en de passagiers hebben het vliegtuig ontruimd. Inmiddels is ook een verdachte aangehouden.

Opschaling

Rond de klok van 15:00 uur werd er opgeschaald naar een zogenoemde GRIP-2-situatie. De situatie wordt hiermee omvangrijker en er zijn buiten de plaats van het incident ook maatregelen nodig zijn. Diverse hulpdiensten zijn uitgerukt, waaronder de brandweer op de luchthaven. Het was toen nog onduidelijk wat de oorzaak was.

Bommelding

De Koninklijke Marechaussee liet woensdagavond weten dat het om een bommelding ging. “Het toestel is eerder vanmiddag ontruimd en wordt momenteel onderzocht in verband met een bommelding”, zo meldt de Marechaussee. Uit onderzoek blijkt dat er geen explosief aanwezig was.

De politie maakte later bekend dat er woensdagmiddag een man in Haarlem aangehouden is.

Om 16:00 uur liet de Marechaussee weten dat de passagiers het vliegtuig hebben verlaten. Een gedeelte van de D-pier is echter nog afgesloten in verband met het onderzoek. Schiphol laat weten dat er vooralsnog geen hinder is voor het overige vliegverkeer.

Het is nog onbekend om welk toestel het gaat.

Dit bericht wordt aangevuld als er meer informatie bekend is.

