Wat zijn de gevolgen van COVID-19 op de Nederlandse luchtvaart?

Gisteren publiceerde Eurocontrol een artikel die de COVID-19 impact op Nederland beter in beeld moet brengen. In dit artikel wordt de huidige situatie waarin de Nederlandse luchtvaart zich bevindt vergeleken met vorig jaar. Wat zijn de meest opvallende cijfers?

Waar staat Nederland?

Qua COVID-doden bevindt Nederland zich op de 26e plaats wereldwijd en op de 11e plaats in Europa. Als gevolg van deze crisis zal het BBP dalen met -4,8%. Deze daling ligt een stuk lager dan het gemiddelde in de Eurozone. Die ligt namelijk op -7,5%. In totaal zijn er 83.000 banen verloren gegaan in de Nederland.

Flinke afname in het vliegverkeer

Het vliegverkeer begon zijn flinke afname op 15 maart eerder dit jaar. Hier zette het een flinke daling in die doorliep tot het dieptepunt op 14 april. Op dit dieptepunt was er een afname van -90% ten opzichte van 14 april 2019. Na dit dieptepunt nam het verkeer weer gestaag toe met 2 kleine groeiversnellingen in begin juli en begin augustus. Dit als gevolg van de versoepelde maatregelen die er waren toendertijd. Na deze kleine versnellingen stabiliseerde het verkeer op -44% tot begin september. Vanaf dat moment is het verkeer gestaag blijven dalen ondanks een klein teken van herstel in oktober. Qua verkeers-verlies staat Nederland op de zevende plaats in Europa met een verlies van -279.000 vluchten en -48.000.000 passagiers.

Als gevolg van deze verkeersafname heeft Schiphol afgelopen week 473 vliegbewegingen geteld. Vergeleken 2019 is dat een afname van -63%.

KLM houdt schade relatief beperkt

KLM is vergeleken met zijn concurrenten actiever gebleven en behoudt daardoor zijn koppositie in Nederland. KLM boekte vorige week op het gebied van aantal vluchten een afname van -57% ten opzichte van 2019. Transavia boekt een flinke afname van -80%, Delta Airlines van -51% en Easyjet, die vorig jaar nog de tweede grootste luchtvaartmaatschappij waren, nemen nu de achtste positie in met een afname van -93%.

Een opvallende stijger binnen dit segment is Qatar Airways. Zij hebben vergeleken met vorig jaar een stijging van +100 in hun aantal vluchten. Dit komt voornamelijk omdat Qatar veel cargovluchten is gaan uitvoeren.

Het cargo-segment is overigens het enige segment wat een stijging laat zien, namelijk zo een +10%. Het charter-segment kon de schade ook relatief beperken, zij laten een daling zien van tussen de -20% en -40%. Het lowcost segment liet in het begin een snel herstel zien, maar dat herstel daalde alweer in september. Dit terwijl het traditionele segment juist gelijk bleef. Het zakelijke segment zat in de zomer weer bijna op het oude niveau van 2019, echter daalde dit weer snel in de maanden september en oktober.

In conclusie

Deze cijfers geven een beeld van wat de tastbare schade is die de Nederlandse luchtvaart heeft opgelopen. Echter zal op de lange termijn moeten blijken wat de blijvende littekens voor de Nederlandse luchtvaart zullen zijn.