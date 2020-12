Weersinvloeden speelden een grote rol bij de NH90-crash

Deze zomer stortte een NH90-helikopter van de Koninklijke Marine neer in de zee nabij Aruba. Uit onderzoek blijkt dat de wind een belangrijke rol speelde bij de crash.

Crash

Medio juni stortte de NH90-helikopter neer waarbij twee militairen om het leven kwamen. Het toestel crashte op ruim twaalf kilometer afstand van de kust van Aruba. In eerste instantie bleef de romp nog drijven waarna het richting Venezuela is gedreven. Eerder werd het wrak per schip naar Nederland vervoerd om de toedracht van de crash door de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) te laten onderzoeken.

Onderzoek

Uit de eerste onderzoeksresultaten is duidelijk geworden dat de invloed van de wind een grote rol heeft gespeeld bij de crash. “Uit het onderzoek van de Onderzoeksraad blijkt dat de helikopter in de problemen kwam doordat het toestel, door het maken van een bocht, op gelijke snelheid kwam met de wind. Hierdoor hing het toestel als het ware stil in de lucht”, zo stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) die samen met de IVD het onderzoek startte. Ondanks de inzet van de vliegers verloor de helikopter snel hoogte en raakte binnen enkele seconden te water. Twee van de vier bemanningsleden kwamen om het leven.

Het verkennend onderzoek heeft ook nieuwe vragen opgeroepen. “Deze vragen hebben betrekking op de opleiding en training van de bemanning, de keuze om met één vlieger per NH90-helikopter te vliegen en de keuzes die zijn gemaakt over de toerusting van het marineschip Zr.Ms. Groningen. De Inspectie Veiligheid Defensie wordt aanbevolen deze vragen mee te nemen in het verdiepende onderzoek dat door de inspectie verder wordt uitgevoerd.”

De Onderzoeksraad heeft zojuist de bevindingen van het verkennend onderzoek naar het ongeval met de NH90-helikopter gepubliceerd. Dit onderzoek geeft inzicht in de directe oorzaak van het ongeval. https://t.co/Agxf7ZTrH6 — Onderzoeksraad (@Onderzoeksraad) December 9, 2020