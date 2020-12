Wordt Corendon wel of niet overgenomen door Sunweb?

Afgelopen maandag bepaalde de rechtbank van Amsterdam in een kort geding dat Sunweb voorlopig nog niet verplicht is om Corendon over te nemen. Door COVID-19 is het volgens de rechtbank niet verstandig om een dergelijke gedwongen overname in een kort geding-procedure door te drukken, aangezien dit grote gevolgen kan hebben voor onder meer werkgelegenheid.

Hoe zat het ook alweer?

Afgelopen jaar werd bekend dat Sunweb Corendon wilde overnemen. De onderhandelingen duurden anderhalf jaar voordat er uiteindelijk afgelopen oktober toestemming was van mededingingsautoriteit ACM om de overname door te zetten. Op 12 november werd echter door Sunweb toch afgezien van de overname. Reden hiervoor was, volgens Sunweb, dat Corendon niet op tijd de afspraken was nagekomen.

Corendon was het hier niet mee eens en bracht naar buiten dat ze wel degelijk de afspraken waren nagekomen. Dit zou slechts een manier zijn van Sunweb om in deze moeilijke tijd toch van de overname af te zien. Vandaar dat Corendon een kort geding aanspande tegen Sunweb om de overname te verplichten, omdat volgens Corendon de afspraak er nou eenmaal was. Daarnaast eiste Corendon een dwangsom van 10 miljoen euro per dag dat Sunweb zou afzien van de afspraken.

Waarom het een risico voor de werkgelegenheid is

In het oordeel benadrukt de rechter dat de luchtvaartmarkt door de COVID-19-pandemie aanzienlijk is veranderd. Als de rechter Sunweb in de huidige omstandigheden zou dwingen om de overname door te zetten zou dit een groot risico opleveren met betrekking tot werkgelegenheid, klanten en leveranciers. De rechter besliste in het kort geding dus dat Sunweb de overeenkomst in normale omstandigheden weliswaar niet had mogen opzeggen, maar achtte de vordering dermate verstrekkend en onomkeerbaar dat hij daar in een kort geding geen definitieve uitspraak over wilde doen.

De rechter eist nu dat beide partijen rond de tafel gaan zitten en de deal dusdanig proberen aan te passen aan de huidige situatie dat beiden partijen tot een akkoord kunnen komen. De rechter hoopt dat hiermee de partijen alsnog de overname door kunnen laten gaan. Corendon heeft aangegeven hiervoor open te staan, Sunweb echter niet.

Corendon in hoger beroep

Corendon laat het er niet bij zitten. De maatschappij staat nog steeds open voor onderhandelingen, maar gaat in ieder geval in hoger beroep. Sunweb is blij met de uitspraak en zegt zich nu weer te willen focussen op het herstel van de crisis. Voorlopig blijft de overname dus nog even uit, maar de het juridische gevecht is nog verre van over.