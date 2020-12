Starship maakt spectaculaire en geslaagde testvlucht | Video

Starship, de nieuwste raket van SpaceX, heeft vannacht een spectaculaire hoge testvlucht uitgevoerd. De testvlucht verliep bijzonder geslaagd.

Manoeuvres

Het belangrijkste doel van de testmissie was om het SN8-prototype van Starship voor het eerst naar een hoogte van 40.000 voet te lanceren. Het was tevens de eerste vlucht waar de neus op de raket was gemonteerd en waarbij de vleugels aan het toestel waren vastgezet. De lancering verliep, na een aantal keren uitstel, zeer succesvol.

De succesvolle lancering betekende dat SpaceX ook andere manoeuvres van het toestel kon testen. Verreweg de belangrijkste, en tevens moeilijkste, manoeuvre is de zogeheten ‘flip’. De raket wordt hierbij eerst in zijligging gebracht en daalt hierbij een aantal kilometers. Vervolgens is het de bedoeling dat het toestel weer verticaal in de lucht komt te hangen en op die manier de landing in weet te zetten. Deze manoeuvre is essentieel voor toekomstige landingen op Mars, gezien de atmosfeer daar een stuk kleiner is en Starship dus veel sneller moet kunnen afremmen. De flip-manoeuvre verliep, tegen veel verwachtingen in, ook succesvol, zoals te zien is in de video.

Landing

Toen het Starship-prototype tenslotte de landing inzette, verloor het toestel een van de motoren waardoor te weinig tegengas kon worden geboden. Hierdoor ontplofte het prototype bij de landing. De testvlucht als geheel was echter, zoals eerder beschreven, zeer succesvol. Veel betrokkenen gaven aan dat zij eigenlijk niet hadden verwacht dat de raket überhaupt zover zou komen. Bij de ontwikkeling van de Falcon-raket, waarvan de booster uiteindelijk moest terugkeren naar de aarde, moest de landing eerst vele malen mislukken voordat er uiteindelijk eentje succesvol was, zoals te zien in deze video. De ontwikkeling van Starship lijkt met deze succesvolle testvlucht dan ook een stuk vlotter te zijn gegaan.

Bekijk hieronder de beelden van de testvlucht. De video start op het juiste moment, en in totaal duurt de vlucht een aantal minuten. Let hierbij met name op de flip-manoeuvre, die vanaf T+04:45 wordt ingezet.

© SpaceX

SpaceX-topman Elon Musk was buitengewoon tevreden met de vlucht en tweette het volgende over het einddoel van Starship:

Mars, here we come!! — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2020