Van vliegveld naar stadspark | Video

Voormalig vliegveld Berlijn Tempelhof werd ruim twaalf jaar geleden gesloten. Inmiddels staat het ‘vliegveld’ bekend om haar stadspark, Park Tempelhof.

Vliegveld

Het vliegveld is al een lange tijd dicht. Sinds oktober 2008 is Tempelhof niet meer een van de vliegvelden van Berlijn. Het vliegveld was een van de grootste vliegvelden in 1926. Bijzonder aan het vliegveld was het grote gebouw. Met een lengte van zo’n 1,2 kilometer en ruim 290.000 vierkante meter vloeroppervlak is de terminal een van de grootste gebouwen ter wereld. Het gebouw biedt ruimte aan negenduizend kantoren en daarnaast zijn er conferentieruimtes, zalen, casino’s en nog vele andere plekken.

Op 30 oktober, 2008, vonden de laatste vluchten plaats. Maar wat moest er met het vliegveld gebeuren?

Park

Zo’n 350 hectare nam het totale vliegveld in de stad Berlijn in beslag. Na veel ophef en demonstraties is uiteindelijk besloten het voormalig vliegveld om te toveren tot een stadspark. Daarmee werd Tempelhof meteen het grootste park van Berlijn. In het voorjaar van 2010 werd het park officieel geopend en is, nog steeds, toegankelijk voor iedereen.