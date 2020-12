VK ziet per januari af van importheffingen op Boeings; Airbus ‘stomverbaasd’

Het Verenigd Koninkrijk zegt per 1 januari, het moment dat het land ophoudt onder Europese regelgeving te vallen, af te zien van de huidige Europese importheffingen op Boeings.

Importheffingen

Vanaf 1 januari zet het VK de importheffingen op vliegtuigen van Boeing stop, zo kondigde het dinsdag aan. De officiële reden voor de beslissing is een poging om het jarenlange handelsconflict tussen de EU en de VS over vliegtuigsubsidies te de-escaleren. Groot-Brittannië zit momenteel echter ook middenin onderhandelingen over vrijhandel met de Verenigde Staten.

Airbus

In een officiële reactie bagatelliseert Airbus de stap van het VK. Volgens de vliegtuigbouwer blijft het doel van het bedrijf om “een onderhandelde schikking te vinden voor dit langdurige conflict om ‘lose-lose’-heffingen te voorkomen”. Volgens analisten en andere betrokkenen wordt de beslissing echter als een schok ervaren en zou Airbus ‘stomverbaasd’ zijn, zo meldt persbureau Reuters. Het VK werkte namelijk al zestien jaar lang samen met Frankrijk, Duitsland en Spanje om Airbus te verdedigen in het handelsconflict.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk heeft Airbus momenteel 14.000 werknemers. Door het hele land worden verschillende onderdelen geproduceerd die uiteindelijk, met name in Toulouse, in de vliegtuigen worden gezet. De toekomst van de Britse productietak is in verband met Brexit al langere tijd onzeker. Ondertussen is ook in de Brits-Europese onderhandelingen nog geen compromis voor een handelsdeal gevonden. Mocht er geen overeenkomst gesloten worden, dan treedt loopt het belangrijkste deel van de uittredingsovereenkomst tussen het VK en de EU per 1 januari af. In beginsel zullen dan heffingen worden ingesteld op vrijwel alle producten die de grens overgaan.