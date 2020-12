Air France-KLM doelwit van hackers

Gisteren hebben hackers een poging gedaan om toegang te krijgen tot de computersystemen van het Frans-Nederlandse Air France-KLM, melden bronnen van de NOS.

Aanval

De gerichte aanval van de hackers was vermoedelijk een opzet voor een latere, grotere aanval. Het personeel is verzocht om nieuwe wachtwoorden in te stellen zodat de hackers geen toegang meer zouden hebben. Er zouden geen klantgegevens gelekt zijn. In eerste instantie zou alleen de Nederlandse tak van de maatschappij een doel zijn. Nadat hier extra maatregelen werden getroffen richtte de aanvallers zich ook op de Franse tak.

Onderzoek

Er loopt een forensisch onderzoek naar het voorval. Wie achter deze aanval zit en wat het doel was van de aanval is nog niet bekend. Ook wordt er onderzocht hoe groot de impact van de aanval is.

Ook aan Up in the Sky heeft KLM nog niet gereageerd op het voorval.