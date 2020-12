KLM mag geen passagiersvluchten naar Hongkong uitvoeren

De Nederlandse maatschappij heeft een tijdelijk verbod gekregen op het uitvoeren van passagiersvluchten van Amsterdam naar Hongkong. Het verbod is ingesteld nadat de KLM een van de strenge gezondheidseisen heeft overtreden volgens de South China Morning Post. De maatschappij neemt nu alleen maar vracht mee naar Hongkong en passagiers en vracht mee terug naar Amsterdam.

Maatregelen

De lokale overheid heeft strenge regels ingesteld om het coronavirus tegen te gaan. Maatschappijen kunnen strengen straffen krijgen als een van de passagiers niet voldoet aan de regels. Dit is ook het geval voor KLM. Een van de passagiers aan boord van het toestel voldeed niet aan de gestelde eisen. Het is nog niet bekend waaraan de passagier niet kon voldoen. Dit voorval zorgt ervoor dat de maatschappij nu het tijdelijke verbod heeft gekregen van de lokale overheid.

Verbod

De KLM is nog in gesprek over de lengte van het verbod. Volgens de South China Morning Post heeft de maatschappij een verbod van twee weken. Op 4 december is deze periode ingegaan. Daarmee mag de KLM na verwachting op 17 december weer passagiers vervoeren naar Hongkong.