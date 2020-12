Meiltje de Groot nieuwe directeur Groningen Airport Eelde

Vanaf 1 januari van het volgende jaar zal Meiltje de Groot een nieuwe rol krijgen als directeur van Groningen Airport Eelde. Momenteel is de Groot nog directeur op de luchthaven van Twente. Daar is ze al actief sinds 2013. Met deze benoeming krijgt de luchthaven voor het eerst in haar geschiedenis een vrouwelijke directeur.

Uitdaging

De nieuwe directeur komt in een lastig pakket terecht. De Groningse luchthaven zit momenteel in een moeilijke tijd. Mede door de coronacrisis heeft de luchthaven nauwelijks nog vaste lijnvluchten. Ook heeft het jaarlijks tussen de zes en acht miljoen euro nodig om het terrein te beheren en onderhouden. De Groot heeft ervaring met dit soort situaties. In haar vorige functies op Teuge en Twente zaten de luchthavens ook in een moeilijke periode. De luchthaven wil zich vooral inzetten op het ontwikkelen en faciliteren van nieuwe technologieën.