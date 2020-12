Schiphol bereidt zich voor op komst vaccin

Nu het vaccin voor het coronavirus bijna in de laatste fase van goedkeuring is gekomen bereidt de wereld zich voor op de distributie. Ook in Nederland zijn er verschillende projecten die nu bezig zijn voor de komst van het vaccin. Op Schiphol wordt er ook gewerkt aan de logistieke puzzel voor de distributie. Samen met andere partijen wordt het proces nu voorbereid.

Schiphol

De vaccins kunnen via verschillende manieren ons land binnenkomen. Het bekende vaccin van Pfizer gaat geproduceerd worden in Duitsland. Daarom zal het waarschijnlijk gewoon via de weg getransporteerd worden. Andere vaccins zoals die van Oxford of Moderna kunnen wel via de luchthaven ons land binnenkomen. Een van de uitdagingen tijdens het transport is de temperatuurregulatie. Het ene vaccin moet bewaard worden bij -80 graden Celsius terwijl de andere gewoon bij kamertemperatuur vervoerd kan worden. Dit zorgt ervoor dat de luchthaven op verschillende scenario’s voorbereid moet zijn.

Taskforce

Nu de eerste vaccins eraan beginnen te komen heeft Schiphol samen met Air Cargo Nederland en Air France KLM Martinair Cargo een taskforce opgezet. Daarin wordt er nauw samen gewerkt met allerlei partijen om de transportsector klaar te maken voor de distributie van de vaccins. Ook zijn de luchthavens van Eindhoven en Maastricht betrokken in het project. Mocht er geen plaats zijn op Schiphol, kunnen de vaccins nog via een andere luchthaven het land bereiken.