Cadeautip: een A340 voor slechts €80.000!

Mocht u nog op zoek zijn naar een leuk Kerstgeschenk: de Franse luchtmacht biedt haar twee Airbus A340’s aan voor slechts € 80.000 per stuk!

Luchtmacht

Recent nam de Franse luchtmacht een extra Airbus A330 in dienst en daarmee komt een einde aan de carrière van beide 25 jaar oude A340-200’s. De laatste jaren deden beide A340’s voornamelijk dienst om troepen te vervoeren.

Austrian Airlines

De beide Airbussen werden in 1995 gebouwd en deden tot 2006-2007 dienst bij Austrian Airlines. Bij de Fransen kregen ze een cabine met 12 stoelen in de 1e klasse en 267 economy zitplaatsen. Behalve voor het vervoer van troepen werden ze ingezet op regeringsvluchten of om Franse burgers te evacueren uit crisisgebieden of door natuurrampen getroffen regio’s.

Veiling

Beide kisten zijn voor belangstellenden op afspraak te bezichtigen tussen 15 en 22 december op de luchthaven Charles de Gaulle bij Parijs. De veiling vindt plaats op 22 december om 14:00. Het minimumbod bedraagt € 80.000 per vliegtuig. De machines zijn luchtwaardig en worden geleverd inclusief cabine en motoren. De gelukkige nieuwe eigenaar moet wel de tekst “République Française” van zijn aanschaf verwijderen. De oudste machine met registratie F-RAJA heeft 70.800 vlieguren op de klok, de andere, F-RAJB, telt 68.400 uren. De koper krijgt van de Fransen echter geen garantie op de vliegtuigen.