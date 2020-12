Wederom geen akkoord tussen KLM Cityhopper en cabinepersoneel

De vakbond vereniging Nederlands cabinepersoneel (VNC) en KLM Cityhopper komen maar niet tot een akkoord omtrent de gewenste loonsverhoging vanuit de VNC.

Onderhandelingen gestopt

KLM Cityhopper en de VNC zijn al sinds het einde van 2019 in gesprek, maar de onderhandelingen werden door COVID-19 in maart 2020 stop gezet. Inmiddels lopen de onderhandelingen weer.

KLM kwam met een loonbod van 2,5% vanaf augustus 2021. Dat zou via een maandelijkse toeslag komen die werd afgerond tot een modaal inkomen van 36.500 euro per jaar met een looptijd tot 31 december 2022. Echter ging de VNC hiermee niet akkoord . Daarbovenop gingen ze ook niet akkoord met het nieuwe bod van KLM. Dit bod zou loonsverhoging per augustus 2020 inhouden. Dit was ook meteen het eindbod.

Andere tijden

Het cabinepersoneel dat onder KLM valt, en dus niet onder Cityhopper, kreeg in september 2019 al een loonsverhoging van 2 procent. Volgens KLM zijn het nu echt andere tijden. De voorwaarden die de VNC stelt kan KLM niet verantwoorden tegenover de overheid, vanwege de ontvangen staatssteun.

Wel gaat de VNC nog toelichting geven aan haar leden over het laatst gegeven voorstel.