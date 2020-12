FAA machtigt piloten tot het ontvangen van een coronavaccin

De Federal Aviation Administration (FAA) uit de Verenigde Staten heeft piloten en luchtverkeersleiders toestemming gegeven om het COVID-19-vaccin te krijgen, maar wel onder bepaalde voorwaarden.

Toestemming van FAA

De FAA heeft de piloten toestemming gegeven om het COVID-19 vaccin te ontvangen dat door Pfizer is gemaakt. FAA maakt een uitzondering voor piloten en luchtverkeersleiders om het vaccin te krijgen.

Op 12 december, de dag nadat de FDA (Food and Drug Administration) het Pfizer-vaccin had goedgekeurd, oordeelde de FAA dat ook piloten en luchtverkeersleiders, onder voorbehoud van een medische goedkeuring, het vaccin mogen ontvangen. De FAA stelt echter bepaalde voorwaarden. Het agentschap zal eisen dat luchtvaartprofessionals met medische certificaten of medische goedkeuringen 48 uur als observatieperiode na de vaccinatie nemen.

Aanvullende maatregelen

De FAA verwacht niet dat zij aanvullende maatregelen zullen nemen om de veiligheid te waarborgen nadat het eerste onderzoek naar bijwerkingen is afgerond. Dat zou echter wel kunnen veranderen, aangezien de medische professionals van de FAA de initiële distributie van het vaccin zullen monitoren en de klinische resultaten zullen documenteren. De autorisatie geldt alléén voor het Pfizer-vaccin. Het zal de vaccins van andere fabrikanten evalueren en als de FDA ze goedkeurt is het alleen voor gebruik in noodgevallen.