Man klimt op vleugel voor vertrek | Video

Een man in Las Vegas werd zaterdag in hechtenis genomen nadat hij op de vleugel van een vliegtuig van Alaska Airlines was geklommen dat op weg was vanaf McCarran International Airport naar Portland.

@AlaskaAir crew has been exceptional as The Original Wingman graces us with his presence. #StayHot2020 pic.twitter.com/79PHcHhJ0q — Brooke Knight (@SkipperBK13) December 12, 2020 ©Brooke Knight

De man werd in hechtenis genomen nadat hij op de vleugel van een vliegtuig klom, zei een luchthavenwoordvoerder. Vlucht 1367 van Las Vegas naar Portland bereidde zich voor, voor het opstijgen van de Internationale Luchthaven McCarran toen de piloot een persoon opmerkte die over het vliegveld liep, waarna de piloot de luchtverkeersleiding informeerde. Dit meldde Alaska Airlines in een verklaring.



De Metropolitaanse Afdeling van de Politie van Las Vegas, en de luchthavenambtenaren namen de man in hechtenis genomen, vertelde de luchthavenwoordvoerder Joe Rajchel. Het incident en het motief van de man, worden op dit moment nog onderzocht.