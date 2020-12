De opkomst en de val van WOW-Air

De IJslandse luchtvaartmaatschappij WOW Air is in maart 2019 ingestort, waardoor passagiers zijn gestrand. In dit artikel wordt teruggeblikt op de groei van WOW Air in de loop van haar acht jaar durende exploitatie en wat tot haar ondergang heeft geleid.

WOW-Air

WOW Air is in november 2011 opgericht door de IJslandse ondernemer Skúli Mogensen. Hij zag een gat in de markt met goedkope vluchten van en naar IJsland en een kans om vluchten naar zowel Europa als Noord-Amerika op de markt te brengen. Het zou gebruik maken van een soortgelijke strategie net zoals de luchtvaartmaatschappij Icelandair. Het zou vluchten zowel als enkele routes van en naar IJsland op de markt kunnen brengen als routes tussen de VS en Europa (en later Azië) met een verbinding in Reykjavík.

WOW Air heeft Iceland Express in oktober 2012 overgenomen.

De passagiersaantallen groeiden snel. In 2013 werden er 400.000 passagiers vervoerd en dit aantal steeg tot meer dan 1.000.000 in 2014. De routes naar de Verenigde Staten begonnen in 2015 en naar Canada in 2016. Met deze nieuwe routes bereikte het aantal passagiers 3,5 miljoen in 2018. En in november 2018 zijn er vluchten naar Delhi gestart (in het kader van een strategie om uit te breiden naar Azië). Maar iets meer dan een maand later liet WOW-Air deze route (samen met Chicago en Los Angeles) vallen, dit kwam grotendeels door de lage vraag naar vluchten.

Problemen van WOW-Air

Het laten vallen van de bovenstaande routes kwamen kort nadat de luchtvaartmaatschappij financiële problemen begon te vertonen. De stijgende olieprijzen waren waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van deze problemen. De prijzen per gallon waren gestegen van $0,93 in februari 2016 tot $1,85 in februari 2018 en nam het verder toe tot $2,25 in september 2018. Dergelijke stijgingen hebben veel luchtvaartmaatschappijen hard getroffen. Maar als low-cost luchtvaartmaatschappij, die nog steeds bezig met de eerste uitbreiding, werd WOW Air bijzonder hard getroffen. Het had ook net nieuwe vliegtuigen (drie Airbus A330-300’s) aangeschaft in het kader van een uitbreiding. Maar dit bleek uiteindelijk een vreselijke timing te zijn.

©Wow Air

De ‘downfall’ van WOW-Air

Zonder investering, werden de problemen steeds groter. Er vielen veel ontslagen binnen het bedrijf, vier vliegtuigen werden teruggegeven aan verhuurders en verdere vliegtuigorders werden geannuleerd. CEO Mogensen injecteerde zelfs nog eens 5,5 miljoen euro (6,5 miljoen dollar) van zijn eigen geld in de luchtvaartmaatschappij. Maar ook dit had geen invloed meer op het lot van de maatschappij.

Op 28 maart 2019 kondigde WOW Air aan dat het zijn activiteiten stopzette. Passagiers bleven gestrand in het buitenland, maar de ineenstorting was niet echt een verrassing. De luchtvaartmaatschappij had al dagen van tevoren vluchten geannuleerd. En er was in de weken en maanden die eraan voorafgingen veel negatieve pers geweest. Dit hielp zeker niet mee.

Ten tijde van het faillissement bestond de vloot van WOW Air nog uit Airbus A321’s en Airbus A321neo vliegtuigen. Deze vonden een nieuw onderkomen bij Air Canada Rouge, Condor, de Turkse Onur Air en de leasemaatschappijen Bocomm en ALC.

Een mogelijke doorstrart?

In mei 2020 was er weer sprake van een hervatting van de vluchten onder een nieuw ‘HonestFares’-model met lagere prijzen. COVID-19 in 2020 hebben dit ongetwijfeld beïnvloed, en we zullen moeten afwachten of WOW-Air haar doorstart gaat maken.