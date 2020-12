F-16 maakt voorzorgslanding op vliegbasis Leeuwarden | Audio

Een F-16 van de Koninklijke Luchtmacht heeft aan het einde van de ochtend een voorzorgslanding gemaakt op vliegbasis Leeuwarden.

FIST03

Het gaat om een F-16 (registratie J-063), met callsign FIST03, die vermoedelijk samen met een andere F-16 (FIST01) bezig was met een trainingsmissie toen er zich een probleem voordeed. Kort daarna werd er een emergency uitgeroepen door de vlieger en 7700 geselecteerd op de transponder. Dit is de internationale code indien er zich een noodgeval voordoet. Op de audio hieronder is te horen dat er waarschijnlijk problemen waren in het besturingssysteem (“we were told it was flight control problems”). Het toestel is uiteindelijk veilig geland.