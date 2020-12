Noordse landen zetten koers uit naar elektrisch vliegen

Het tempo waarin de Scandinavische regio zich inzet voor groen vervoer, zal niet beperkt worden tot elektrische auto’s. Ook de luchtvaart zal moeten volgen.

Network for Electric Aviation

Vanuit het noorden wordt hard gewerkt aan concrete plannen om de luchtvaart flink te verduurzamen. Deze koers wordt ingezet door zowel de landen als de industrie. Coördinatie van de initiatieven van de regio is het Nordic Network for Electric Aviation, dat vorig jaar werd opgericht en luchthavenautoriteiten en vijf luchtvaartmaatschappijen, waaronder Finnair Oyj , Icelandair Group en SAS AB. “We hebben hier de kans om de wereld te laten zien wat er mogelijk is, en ook om de industrieën in onze landen de kans te geven voorop te lopen en deze markt op te bouwen”, aldus Maria Fiskerud, de projectmanager van de NEA. De groep heeft 12 miljoen kronen (1,2 miljoen euro) aan gecombineerde financiering ontvangen van zijn leden en de regeringen van Zweden, Denemarken, Noorwegen, Finland, IJsland en Groenland.

Mogelijkheden

Er wordt initieel een focus gelegd op de IJslandse markt. Reden hiervoor is de unieke aard van een markt die wordt gekenmerkt door vluchten tussen dunbevolkte gebieden met beperkte mogelijkheden om deze te verbinden via alternatieve vervoersopties. De korte afstanden maken het land geschikt om de eerste generatie van elektrische vliegtuigen, die beperkt zullen zijn qua passagierscapaciteit en reikwijdte, te laten vliegen.

Heart

Zweedse Heart Aerospace, gevestigd in Göteborg, is van plan om tegen 2026 certificering te behalen voor zijn regionale ES-19-vliegtuig. Het model, genoemd naar zijn capaciteit met 19 zitplaatsen, heeft een bereik van ongeveer 400 kilometer en is voorzien van een conventionele vleugel en propellers.

Air Iceland Connect

Jens Thordarson, Chief Commercial Officer van Icelandair, ziet mogelijkheden voor de toepassing van elektrische technologie. De binnenlandse tak van het bedrijf, Air Iceland Connect, zou een goede kandidaat zijn. “We zijn nog ver verwijderd van elektrische langeafstandsvluchten”, zei hij in een interview. “Er lopen echter veel projecten om vliegtuigen voor kortere afstanden te ontwikkelen. Het gebruik van elektrische vliegtuigen voor binnenlandse vluchten zou het bedrijf veranderen.”