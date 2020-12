Aeromexico neemt als tweede de 737 MAX weer in gebruik

Nadat GOL afgelopen week de 737 MAX weer in gebruik nam volgt Aeromexico als tweede maatschappij om weer de lucht in te gaan met de 737 MAX.

4 vluchten

Vanaf 21 december is Aeromexico van plan om 4 vluchten te gaan uitvoeren binnen Mexico met de 737 MAX. Daarna willen ze deze operatie zo snel mogelijk uitbreiden, mits dit mogelijk is.

Het lijkt erop dat Aeromexico in eerste instantie slechts één 737 MAX in gebruik gaat nemen. Met deze kist zijn ze van plan een driehoeksvlucht tussen Mexico City, Cancun en Tijuana te vliegen. Later wordt ook nog de route Mexico City – Monterrey aan het schema toegevoegd.

GOL was afgelopen week de eerste maatschappij die weer commercieel begonnen is met vliegen met de 737 MAX, nu volgt dus Aeromexico en het is de verwachting dat American Airlines als derde zal volgen, als eerste in Amerika.