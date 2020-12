‘Geslaagde’ actie van vakbond FNV voor veilige werkplek op Schiphol

Gisteren voerden leden van FNV Schiphol actie om de veiligheid op Schiphol te verhogen. De vakbond noemde de actie geslaagd en roept Schiphol op om binnen 49 dagen tot een akkoord te komen.

Veiligheid

De vakbond FNV meldde eerder al dat mede door de concurrentiestrijd op Schiphol de veiligheid van medewerkers in het geding komt. Veelvoorkomende problemen zijn vervuilde lucht, agressieve passagiers en onveilige situaties rondom het platform.

Uit een enquête onder 1135 medewerkers blijk dat veel medewerkers last hebben van agressieve passagiers door bijvoorbeeld drank of de geldende coronamaatregelen. “De problemen rond de veiligheidscultuur zijn te ernstig. Hier wreekt zich dat kritische rapporten over de luchtvaartveiligheid in relatie met arbeidsomstandigheden op de grond jarenlang in de bureaulade zijn verdwenen”, aldus de FNV in haar rapport.

Concurrentie

Ook door concurrentie ontstaan onveilige situaties zo stelt de vakbond. Nergens in Europa zou zoveel concurrentie zichtbaar zijn op en rondom de luchthaven. Het gaat hierbij onder meer om afhandelings- en schoonmaakbedrijven.

Schiphol zegt zich niet te herkennen in de klachten van de FNV, maar staat open om in gesprek te gaan.

Bizar dit! Nergens in Europa zie je zoveel concurrentie op een luchthaven. pic.twitter.com/qGl7TXoyCh — FNVSchiphol (@FNVSchiphol) December 14, 2020

Actie

De actievoerders protesteerde maandag op Schiphol om de concurrentiestrijd op Schiphol te stoppen en de veiligheid voor het personeel te verhogen. Met onder andere spandoeken met ‘Stop de slopende concurrentie op Schiphol!’ voerde de vakbondsleden actie. De boodschap ging naar Schiphol-topman Dick Benschop. Ondanks de hoop van de vakbond stond de topman de FNV-leden niet te woord. De FNV riep Schiphol op om in 49 dagen tot een akkoord met de FNV te komen.

Stop de slopende concurrentie op Schiphol! pic.twitter.com/adeFJvYOs3 — FNVSchiphol (@FNVSchiphol) December 14, 2020