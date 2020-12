Groen licht voor derde landingsbaan op luchthaven Heathrow

De Hoge Raad in Engeland heeft groen licht gegeven voor de aanleg van een derde start- en landingsbaan op luchthaven Heathrow. Als de aanleg doorgaat kan er waarschijnlijk op z’n vroegst vanaf 2030 op gevlogen worden.

Discussie

De aanleg van een extra start- en landingsbaan op luchthaven Londen Heathrow is al een lang lopende discussie in Engeland. De luchthaven probeert al jaren groen licht te krijgen om de grote HUB in Engeland uit te breiden. Ondanks de coronacrisis, en een reductie in het aantal vluchten, pleitten advocaten van de luchthaven in oktober dat de luchthaven nog steeds door wilt gaan met het uitbreidingsproject.

Groen licht

Nu de ‘Supreme Court’ groen licht heeft gegeven lijkt de uitbreiding door te kunnen gaan. De beslissing van de rechters vanmorgen ging tegen de eerder uitspraak van het Hof in. De eerdere uitspraak is dus nu teruggedraaid en neemt een belangrijke hindernis weg in de langlopende strijd om de luchthaven met een derde start- en landingsbaan uit te breiden.