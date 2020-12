KLM verlaagt aantal vluchten naar Zuid-Afrika

KLM heeft besloten om het aantal vluchten tussen Amsterdam en Zuid-Afrika te verminderen. Dit als gevolg van, voor veel maatschappijen, onduidelijke reglementen in Zuid-Afrika.

KLM minder vluchten, Virgin Atlantic juist meer

Door de nieuwe reglementen die de Zuid-Afrikaanse autoriteiten op drie december hebben ingesteld is het inmiddels niet meer mogelijk voor KLM om de hoeveelheid routes te behouden. Daarom heeft KLM besloten het aantal vluchten terug te draaien. Met de passagiers wiens vlucht is geannuleerd wordt contact opgenomen zodat hun vlucht kan worden omgeboekt.

Dit is opmerkelijk omdat Virgin Atlantic juist heeft aangekondigd om vanaf volgende week weer meer te gaan vliegen tussen Londen en Zuid-Afrika. Dit omdat Zuid-Afrika Britse reizigers weer toelaat in het land zolang ze een negatieve COVID-19 test kunnen leveren bij aankomst. Daarbovenop heeft ook het Verenigd Koninkrijk zijn regelingen aangepast. Deze houden in dat reizigers niet meer veertien dagen in quarantaine moeten bij terugkomst, maar slechts vijf. Na deze vijf dagen moet er wel een COVID-19 test worden afgenomen. Hierdoor is er weer meer vraag gekomen voor de routes van Virgin Atlantic. Bij KLM blijft deze vraag uit.

Verwarring rondom regels

In eerste instantie besloot Zuid-Afrika om zijn grenzen te sluiten voor alle toeristen tot minimaal 2021. Echter heeft de economische druk die het gebrek aan toerisme heeft opgeleverd toch ervoor gezorgd dat de grenzen eerder open gaan. De toerisme sector is in Zuid Afrika namelijk goed voor circa 8% van de totale economie.

Als gevolg van de economische druk besloot Zuid-Afrika zijn grenzen te openen voor toeristen uit lage risico gebieden. Echter besloten ze al vrij snel om alle grenzen te openen mits aankomende reizigers binnen 72 uur een negatieve COVID-19 test konden aanleveren.