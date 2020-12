KLM-vlucht wijkt na vertrek uit naar Eindhoven

Een Embraer E175 van KLM Cityhopper is vandaag na vertrek op Schiphol uitgeweken naar de luchthaven van Eindhoven.

Uitwijking

Het toestel, met registratie PH-EXL, vertrok vandaag vanaf de Buitenveldertbaan op Schiphol richting Oslo met vluchtnummer KL1143. Boven het IJsselmeer bleef de Embraer van KLM Cityhopper hangen op zo’n 4.5 kilometer hoogte waarna het toestel boven Friesland omkeerde richting Eindhoven. Na tien minuten holden landde het toestel op de luchthaven van Eindhoven. KLM laat in een reactie aan Up in the Sky weten dat het om een technisch mankement ging. Waarom het toestel naar Eindhoven uitweek komt volgens de woordvoerder door de weersomstandigheden op Schiphol.

KLM laat weten dat de passagiers met een vervangend toestel naar Oslo zijn gevlogen. Vermoedelijk gaat het om een Embraer, met registratie PH-EXU, die om 13:15 uur vertrok vanaf Eindhoven richting Oslo. Het toestel werd eerder op de dag overgevlogen van Amsterdam naar Eindhoven.

Screenshot © Flightradar24.com