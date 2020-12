Luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd voor veiligheid gestalde toestellen

Regelgevers en luchtvaartexperts waarschuwen maatschappijen om extra op te letten wanneer zij langdurig gestalde toestellen weer in gebruik willen nemen.

Als gevolg van de COVID-19 crisis waren veel maatschappijen genoodzaakt om een groot deel van hun vloot op de grond te houden. Op een gegeven moment heeft zelfs twee derde van de wereldwijde vloot op de grond gestaan. Het langdurig stallen van vliegtuigen kan, naast financiële redenen, velen anderen problemen opleveren.

Gebrek aan training

Wat als eerste opvalt is dat volgens IATA er dit jaar een toename is te zien in het aantal “poorly handled approaches”, ofwel: slecht aangepakte landingen. Dit resulteert in harde landingen, toestellen die de baan over schieten of in het ergste geval, crashes.

De data van IATA doet bij vele de vraag oproepen of piloten nog wel voldoende training krijgen nu zij over het algemeen minder vlieguren maken. Voorbeelden van ongelukken dit jaar die in deze cruciale fase gebeurden zijn onder andere de crash van Pakistan International Airlines vlucht 268 op 22 mei 2020. Hierbij kwamen 97 mensen om het leven. Ook een Air India Express vlucht crashte bij de landing eerder dit jaar. Dit resulteerde in 18 overledenen.

Insecten

Naast een gebrek aan training kan een heel andere reden voor gevaar zorgen mits er niet met extra zorg mee wordt omgegaan. Namelijk; insecten.

IATA constateerde een “alarmerende” toename in het aantal valse snelheid en hoogte indicaties bij vliegtuigen die voor het eerst weer de lucht in gingen na gegrond te zijn. In sommige gevallen moest het toestel zelfs een voorzorgslanding maken op plaats van vertrek.

In de meeste gevallen waren deze mankementen toe te wijden aan insecten die zicht hadden genesteld in pitotbuizen. Hierdoor was de hoogte en snelheid indicatie op de instrumenten niet accuraat, wat grote gevolgen kan hebben. Zo moest eerder dit jaar een toestel van Wizz Air zijn start afbreken nadat de snelheidsmeter tijdens het accelereren op nul bleef staan. Het toestel kwam net uit een 12 weken durende opslag. Er waren geen passagiers aan boord.

Waakzaamheid is prioriteit

Volgens experts is het dus noodzaak voor maatschappijen om extra op te letten wanneer zij hun langdurig geparkeerde toestellen weer in gebruik willen nemen. Zeker de cruciale sensoren, zoals de pitotbuis, moeten extra worden gecheckt.

Ook is het belangrijk dat piloten weer volledig klaar zijn om aan het werk te gaan. Zo zijn er al maatschappijen die piloten, die langdurig nauwelijks of minder aan het werk zijn geweest, extra te trainen door middel van simulator sessies en/of theorie opfrissers.