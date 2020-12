Minister: Schiphol en KLM moeten dit echt oplossen

Minister van Nieuwenhuizen is “teleurgesteld en boos” over de drukte op Schiphol, zo zei de minister in gesprek met de NOS. Ze benadrukt dat Schiphol en KLM ervoor moeten zorgen dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd.

Drukte

Deze week ontstond er ophef doordat er meerdere malen video’s van de drukte in vertrekhallen op Schiphol opdoken. Een deel van de Tweede Kamer eiste opheldering over de drukte. Ondanks het dringende advies om alleen te reizen als het noodzakelijk is bleek het meerdere malen druk te zijn op Schiphol. “Maandag heb ik weer gebeld met Schiphol en KLM en gezegd dat ze dit echt moeten oplossen”, zo zei de minister van Infrastructuur in gesprek met de NOS. Ze was teleurgesteld en boos toen ze de beelden van Schiphol zag.

Inmiddels is de hele wereld op code oranje of rood. Dit betekent dat niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Premier Mark Rutte zei maandagavond nog in zijn toespraak dat het dringende advies is om tot half maart geen vakantie naar het buitenland te boeken.

Massale drukte op Schiphol: 'Daarom is het belangrijk dat mensen een mondkapje dragen' | Liveblog https://t.co/lORsFMdOch pic.twitter.com/3qPgINA9BO — RTL Nieuws (@RTLnieuws) December 11, 2020

Blokkade

Ook meldde actievoerders van Extinction Rebellion woensdag dat ze vrijdag 18 december vanaf 10.00 uur de toegang tot de terminals op Schiphol gaan blokkeren. De reizigers zijn niet het doel. “De actie richt zich op het kabinet die Schiphol een voorrangspositie geeft”, zo stelt de actiegroep.

Luchthaven Schiphol heeft nog niet gereageerd op de minister en de plannen van actiegroep Extinction Rebellion.