Hi Fly A380 tekent hartje in de lucht bij afscheidsvlucht

De Airbus A380 van Hi Fly heeft vandaag voor de laatste keer gevlogen. Het iconische vliegtuig tekende, zoals eerder door Hi Fly beloofd, een speciaal patroon – namelijk een hartje – in de lucht.

De tweedehands Airbus van Hi Fly werd in 2018 officieel gepresenteerd. Het toestel, met registratie 9H-MIP, kreeg de speciale livery: ‘Save the Coral Reefs’. Het was al eerder duidelijk dat de Portugese chartermaatschappij haar A380 wilde pensioneren.

Vandaag vertrekt de laatste A380-vlucht van Hi Fly van Beja naar Toulouse. De luchtvaartmaatschappij faseert haar enige A380 na zo'n drie jaar uit. https://t.co/RmrdMDojHa — ✈ Up in the Sky (@UpintheSkyNL) December 17, 2020