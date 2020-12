Laatste A380-vlucht voor Hi Fly | Video

Vandaag vertrekt de laatste A380-vlucht van Hi Fly van Beja naar Toulouse. De luchtvaartmaatschappij faseert haar enige A380 na zo’n drie jaar uit.

A380

De tweedehandse A380 van Hi Fly werd in 2018 officieel gepresenteerd. Het toestel, met registratie 9H-MIP, kreeg de speciale livery: ‘Save the Coral Reefs’. Het was al eerder duidelijk dat de Portugese chartermaatschappij stopte met haar enige A380.

Eerder dit jaar verbouwde Hi Fly het toestel al naar een vrachttoestel. Daarmee had dit toestel weer een primeur te pakken. Het is de eerste A380 die omgebouwd werd naar een vrachttoestel.

Volgens schema gaat het toestel om half 12, Nederlandse tijd, vertrekken. Met deze afscheidsvlucht komt er een einde aan de A380-operatie van Hi Fly.