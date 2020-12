Noodzakelijke reis-verklaring mogelijk verplicht op Schiphol

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) onderzoekt of het mogelijk is om een reisverklaring, waarin de noodzakelijkheid van de reis beschreven staat, verplicht te stellen voor reizigers op Schiphol.

Noodzakelijke reizen

In de verklaring moet door reizigers worden aangegeven of hun reis een noodzakelijke reis betreft, zo schreef de minister gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. De minister gaf aan ‘boos en teleurgesteld’ te zijn na het zien van beelden van grote drukte op Schiphol en deed een oproep aan KLM en Schiphol om de problemen op te lossen.

Minister van Nieuwenhuizen is "teleurgesteld en boos" over de drukte op Schiphol, zo zei de minister in gesprek met de NOS. Ze benadrukt dat Schiphol en KLM ervoor moeten zorgen dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd. https://t.co/TahsuxnBWm — ✈ Up in the Sky (@UpintheSkyNL) December 16, 2020

Vliegverbod

In de Kamer klonk even de roep om een tijdelijk, algeheel vlieg vliegverbod in te stellen. Hier lijkt de regering echter niet aan te willen. Volgens minister-president Rutte wordt dan de gehele burgerluchtvaart platgelegd en doet geen enkel ander land in de Europese Unie dat. Bovendien kan zo’n maatregel nadelige gevolgen hebben voor het vrachtvervoer aan boord van passagiersvluchten.

Schiphol

Schiphol-directeur Dick Benschop deed gisteravond in Nieuwsuur een oproep aan mensen om zich aan het advies van het kabinet te houden: reis alleen als het noodzakelijk is. Schiphol neemt verder extra maatregelen om drukte in de terminals tegen te gaan.

"Ga nu niet met het vliegtuig op vakantie, volg de adviezen op", zegt Schiphol-directeur Dick Benschop in #Nieuwsuur. pic.twitter.com/9yPjxFRyX8 — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) December 16, 2020