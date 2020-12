Ruim 80% minder passagiers op Schiphol vorige maand

Schiphol heeft gister de vervoercijfers van de maand november bekend gemaakt. De luchthaven vervoerde 83% minder passagiers dan het jaar ervoor. Dat komt neer op iets meer dan 900.000 passagiers die de terminal van Schiphol gebruikte. De meerderheid van de gebruikers kwamen vanaf een Europese bestemming.

Cijfers

Voor de start van de pandemie werd de luchthaven voornamelijk gebruikt voor passagiers die van en naar Nederland zelf moesten. Naast deze klanten wordt de luchthaven ook gebruikt als overstap voor verdere vluchten. In 2019 waren er ruim elf miljoen passagiers die van of naar Nederland zelf kwamen en iets meer dan acht miljoen mensen die doorreisden. Momenteel wordt de luchthaven vooral gebruikt als overstap voor de rest van de wereld. Van de 900.000 passagiers gebruiken ruim 550.000 mensen de luchthaven voor een transfer naar een volgende vlucht.

Vracht

In tegenstelling tot de passagiersaantallen zijn de vrachtaantallen gestegen ten opzichte van het vorige jaar. Het aantal vrachtvluchten zijn ruim verdubbeld afgelopen maand. Voornamelijk gingen de vluchten in de richting van Noord-Amerika en Azië. Ondanks dat het aantal vluchten verdubbeld zijn is het aantal ton vracht maar met zeven procent gestegen in de afgelopen maand.