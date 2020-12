Vakantiemeldpunt geopend voor corona-gerelateerde problemen

De Consumentenbond heeft een nieuw vakantiemeldpunt geopend. Dit meldpunt is speciaal ingericht voor corona-gerelateerde incidenten. Vooral aan het begin van de coronasituatie in maart zijn er veel klachten binnengekomen over de afhandeling van de geannuleerde reizen. Om meer inzicht te krijgen in hoeveel mensen last hebben van deze situatie opent de Consumentenbond nu een meldpunt.

Problemen

Veel klanten komen van de keuze met betrekking tot de coronavoucher. Sommige reisaanbieders dwongen zelfs de klanten de vouchers te accepteren in plaats van het geld te retourneren. Naast dit waren de klantenservices ook niet of slecht bereikbaar volgens de bond. De directeur van de bond, Sandra Molenaar, snapt dat de verschillende bedrijven in een moeilijke situatie zitten. Ondanks de situatie moeten de consumenten niet opdraaien voor de grote verliezen vindt de directeur.

Positief

Ondanks alle negatieve berichten en ervaringen hoopt de bond ook positieve reacties te zien. Toch zijn er ook bedrijven die zich goed en flexibel hebben opgesteld naar consumenten. ‘Het is goed om die bedrijven in het zonnetje te zetten’ aldus de directeur.