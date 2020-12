Zo werd de eerste ATR72-600-vrachtversie gebouwd | Video

Deze week heeft FedEx de eerste ATR72-600F in ontvangst genomen. De ATR72-600F is het eerste regionale vrachtvliegtuig gebouwd door de Frans- Italiaanse vliegtuigfabrikant.

ATR72-600F

Het Amerikaanse bedrijf FedEx heeft de eerste ATR72-600F deze week in ontvangst genomen. FedEx heeft nog negentien andere ATR72-600F’s in bestelling staan. In september dit jaar maakte het toestel haar eerste vlucht. De ATR72-600F is het eerste regionale vrachtvliegtuig die wordt aangedreven met propellers.

In de onderstaande video geeft ATR een kijkje in het bouwproces van het toestel.