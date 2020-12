Air Greenland bestelt als derde maatschappij de A330-800

Air Greenland gaat zijn huidige A330-200 vervangen met de A330-800. Hiermee vervangt Air Greenland zijn enige straalmotor aangedreven vliegtuig in de vloot.

Nieuwe order Air Greenland

Air Greenland vervangt hiermee zijn A330-200 die meer dan 22 jaar oud is. Het is het enige lange afstand toestel van Air Greenland en is voornamelijk bedoelt om een tussen Groenland en Denemarken te vliegen.

In Januari werd al een memorandum geplaatst, een soort van overeenkomst waar iedere partij nog van kan weglopen. Nu is de order door Airbus bevestigd.

De CEO van Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen, meldt het volgende:

“De A330neo is een fundamenteel deel van de vloot strategie van Air Greenland. Het nieuwe toestel zal, voor vele jaren, passagiers van en naar Groenland een unieke inflight experience geven terwijl er een zo laag mogelijke CO2-voetafdruk wordt gezet. De A330neo is perfect voor de zeer uitdagende taken die het toestel te wachten staat.”

Weinig orders

Het is opmerkelijk om te zien dat de A330-800 variant zo weinig orders krijgt. Er zijn momenteel maar 2 andere airlines die order hebben staan voor de -800 variant namelijk; Kuwait Airways en Uganda Airlines. De -800 variant is wat kleiner dan de populaire -900 variant, waarvoor inmiddels meer dan 300 orders zijn geplaatst.