“Een buitengewoon uitdagend jaar” voor KLM | Overzicht

Een uitdagend jaar voor KLM. Een recordaantal passagiers, speciale repatriëringsvluchten, maar ook het afscheid van de Boeing 747. We zetten het jaar 2020 van KLM even op een rijtje.

Vluchten

Van slechts tien procent van het aantal vluchten naar bijna de helft. KLM heeft zich enigszins hersteld, maar nog steeds maar de helft in vergelijking tot 2019. Na een recordjaar in 2019 gingen de passagierscijfers drastisch omlaag. Het gaat in 2020 om ruim elf miljoen passagiers bij KLM, minder dan één derde van het totaal in 2019.

Om reizigers midden in de crisissituatie uit het buitenland te halen heeft KLM zo’n 3700 repatriëringsvluchten uitgevoerd. Er zijn in de periode april en mei daarmee 250 duizend passagiers weer terug naar Nederland gevlogen.

Vracht

Wel heeft KLM zich dit jaar nadrukkelijk in de vrachtmarkt laten zien. Er zijn zo’n 145 speciale cargo-vluchten dit jaar gevlogen, de zogenoemde cargo-in-cabin-vluchten. Bij deze vluchten werd er vracht in de cabine op passagiersstoelen gevlogen richting Shanghai, Bejing en Xiamen. Daarnaast is er ongeveer twee-en-een-half miljoen kilogram aan cargo getransporteerd. Het gaat veelal om medische goederen. Zo zijn er 130 miljoen mondkapjes vervoerd.

Vloot

Daarnaast heeft KLM in de vloot moeten inkrimpen. Alle 747’s zijn dit jaar uitgefaseerd, en ook twee A330’s hebben KLM moeten verlaten. Voor de komende jaren staat een verdere reductie in de A330-vloot gepland, en een verdere introductie van de 787-10. De Dreamliner wordt op termijn samen met de Boeing 777 de langeafstandsvloot van KLM.

Personeel

Door de slechte resultaten dit jaar voelde KLM zich genoodzaakt in het personeelsbestand te snijden. Dit jaar zijn er zo’n vijfduizend ‘KLM-ers’ die de luchtvaartmaatschappij hebben verlaten. Op 1 december was er zelfs een record: 2000 medewerkers verlieten op één dag de KLM.

Het was een lastig jaar, maar 2021 moet enige hoop bieden. KLM Cargo bereid zich verder voor op het vervoeren van vaccins, en wellicht zijn vakantiereizen in 2021 weer mogelijk. Tot aan maart 2021 zal het echter nog zeer sober blijven voor de reisbranche met het negatieve reisadvies.

Alle cijfers een de jaarfilm van KLM zijn hier te vinden.