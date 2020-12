SLM voor het eerst commercieel met ‘nieuwe’ Boeing 777 naar Schiphol

De Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM heeft vandaag haar eerste commerciële vlucht met haar nieuwe Boeing 777-200 gemaakt. Het toestel was alleen maar gevuld met vracht. Morgen zal het vliegtuig wel passagiers vervoeren. Het toestel is al sinds vorig jaar in het bezit van de maatschappij. Maar het nodige papierwerk zorgde ervoor dat de Boeing nog niet kon vliegen op de route naar Amsterdam. Om toch nog passagiers te vervoeren huurde de maatschappij een van de A340’s van Air Belgium in.

Toestel

Het toestel is nieuw in de vloot van Surinam Airways. Daarmee volgt dit vliegtuig de Airbus A340 op die de maatschappij jarenlang in haar vloot had. De ‘nieuwe’ PZ-TCU heeft al een lange historie achter de rug. Het achttien jaar oude vliegtuig heeft al eerder gevlogen voor Singapore Airlines en Air New Zealand. Nu zal de SLM het vliegtuig voornamelijk inzetten op de route naar Amsterdam.