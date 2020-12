Waar zijn de 747’s van British Airways naartoe?

Door de coronacrisis hebben veel luchtvaartmaatschappijen hun Boeing 747’s vervroegd uitgefaseerd. Zo ook British Airways (BA). Wat is er met de BA 747’s gebeurd en waar zijn de toestellen naartoe?

Vloot

Voordat de coronacrisis medio maart in Europa uitbrak had British Airways BA ruim dertig Boeing 747’s in haar vloot. Daarmee had de Britse luchtvaartmaatschappij de grootste 747-vloot operationeel. Door het wegvallen van passagiers voelde British Airways zich, net als andere luchtvaartmaatschappijen, genoodzaakt de ‘Queen of the Skies’ vervroegd uit te faseren. Tot aan de coronacrisis zouden de 747’s nog tot medio 2024 in dienst blijven bij BA.

Eerste uitfasering

In augustus begon het. British Airways nam afscheid van haar eerste 747-400. De 747 met registratie G-CIVD vertrok dinsdag 18 augustus in de ochtend richting Castellon, in Spanje. Het toestel werd eerder gespoten in de One World Livery, de alliantie waar British Airways deel van uitmaakt.

Enkele weken geleden gebeurde er nog iets opmerkelijks met het toestel. De 747 van BA vatte vlam op het vliegtuig-kerkhof in Spanje.

G-CIVD, which was ferried to Castellon for retirement in mid-August, experienced a fire today. The 26 year old aircraft was retired earlier this year along with all of British Airways’ 747s. Thankfully, it does not appear anyone was injured. https://t.co/KPtUMv0FmX — Flightradar24 (@flightradar24) November 23, 2020

Spanje

De G-CIVD is niet het enige toestel richting de Spaanse kust vloog. Naast de G-CIVD zijn nog twee andere BA 747’s richting Castellon gevlogen (G-CIVH en G-CIVV.

Iets westelijker ligt het vliegtuig-kerkhof Teruel. Het vliegveld staat bekend om haar vliegtuig-kerkhof net als bijvoorbeeld Mojave Airport waar KLM enkele 747’s naartoe heeft gebracht. Enkele BA 747’s zijn richting Teruel gevlogen.

Engeland

Ook bleven er toestellen in Engeland. Zo gingen er negen toestellen richting Kemble, waarvan de meeste gesloopt zullen worden. Een lichtpuntje voor de 747-liefhebbers; de G-CIVB zal niet in Kemble worden gesloopt. Het toestel met de BA retro livery zal gespaard worden. Er worden plannen gemaakt voor een bioscoop, onderdeel van een filmset of het toestel wordt beschikbaar voor evenementen en schoolreizen.

British Airways Negus 747 ©British Airways Taken: 21st March 2019 Picture by: Stuart Bailey

Ook in Newquay, in het zuidwesten van Engeland staan twee toestellen. De G-CIVF en G-CIVZ vlogen in oktober dit jaar richting het vliegveld.

Vanuit Cardiff vlogen ook twee toestellen in oktober en december richting het vliegveld van Dunsfold. Beide toestellen zullen worden gered van de sloophamer. De G-CIVW werd eerder al richting Cardiff gevlogen om ontmanteld te worden, maar het toestel werd toch ‘gered’. De 747 wordt behouden zodat het gebruikt kan worden bij de opnames van films en series. Naast het interieur zal het toestel ook het kleurenschema van British Airways blijven dragen.

Wales

In St. Athan arriveerde vorige week de laatste 747 van British Airways. Het ging om registratie G-BYGC die ruim elfduizend vluchten maakte. Het toestel zal niet worden ontmanteld, in tegenstelling tot de andere toestellen die in Wales staan. Het vliegtuig blijft in haar BOAC-livery en wordt een permanente herinnering aan de 747 van BA.

Verspreid over de wereld worden 747’s ontmanteld of ‘hergebruikt’ voor entertainment. Met speciale liveries zullen de British Airways 747’s nog altijd een herinnering zijn aan de 747-operatie van de Britse luchtvaartmaatschappij.

BOAC Boeing 747 retro-livery ©Stuart Bailey/British Airways

©British Airways