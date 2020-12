Hoe een Boeing 727 ooit werd gestolen en nooit meer werd gevonden

Op 24 mei 2003 steeg een Boeing 727 vanaf het vliegveld van Luanda, Angola op zonder contact te leggen met luchtverkeersleiding. Sindsdien is het toestel nooit meer gezien. Wat ging er aan vooraf en wat is er gebeurd?

Achtergrond

Het vliegtuig in kwestie is een Boeing 727-223 die in 1975 werd geproduceerd en was 25 jaar in dienst van American Airlines. Na deze lange dienst als airliner werd de 727 deels gekocht door een Zuid-Afrikaanse zakenman genaamd Keith Irwin. Het andere deel was van Amerikaan Maury Joseph. Irwin wilden met het toestel diesel gaan invliegen naar diamantmijnen in Angola.

Na de aanschaf van Irwin werd het toestel inclusief crew naar Angola gevlogen, echter bleek bij aankomst al snel dat het niet soepel ging lopen. Irwin werd bedreigt en de crew die moest werken op het vliegveld werkten in zeer gevaarlijke omstandigheden. Als gevolg hiervan vluchtten Irwin en zijn crew en lieten het toesten zonder toezicht op het vliegveld van Luanda staan.

Repo-missie

Dit tot de verontwaardiging van Maury Joseph die perse het toestel weer terug wilden halen. Hij stuurde piloot en vliegtuigmonteur, Ben Padilla, om het toestel weer op te halen. Samen met een Angolese groep monteurs was het doel om het toestel weer vlieg-klaar te maken nadat het 14 maanden op de grond had gestaan. In deze tijd had het toestel meer dan 4 miljoen Amerikaanse dollar aan boetes opgespaard. Nadat het toestel vlieg-klaar zou zijn was het doel om de kist naar Zuid-Afrika te vliegen waar die uiteindelijk zou worden verkocht.

Maar, op de dag van het geplande vertrek, was het toestel, inclusief Padilla en een Angolese monteur, verdwenen. Dit zonder contact te leggen met de verkeerstoren. Het opmerkelijke is dat Padilla, ondanks zijn vliegervaring, nooit een certificering voor de 727 heeft gehad. Ook de monteur had geen vliegervaring op 727.

Omdat het vliegtuig zonder een actieve transponder en zonder lichten aan vertrok, is er niets over bekend. Het enige wat bekend is, is de registratie van het toestel: N844AA.

Zoektocht

Amerikaanse autoriteiten startte een zoektocht naar het toestel. Ze gingen elk vliegveld in Afrika langs waar de baan lang genoeg was om te landen. Het toestel werd nergens aangetroffen. Daarom ging men er van uit dat het toestel is gecrashed, wat ook opmerkelijk is aangezien tot de dag van vandaag geen wrakstukken zijn gevonden.

Motief

Maar wat was het motief voor Padilla? Hij had er verder weinig baat bij dus al snel werd voor mogelijk gehouden Padilla onder druk van iemand het toestel heeft moeten laten opstijgen. Dit kon met een terroristisch motief zijn, maar ook met een ander motief. Het was voor Joseph een flinke last, dus het werd zeer voor mogelijk gehouden dat Padilla onder druk van Joseph het toestel moest laten verdwijnen zodat Joseph er door een verzekeringsclaim in te dienen er goed mee weg kon komen. Joseph werd door de FBI ondervraagd en er werd zelfs een leugendetectortest afgenomen. Joseph bleek niet te liegen en dus werd dit scenario ook verworpen.

Het blijft dus tot op de dag van vandaag een groot mysterie. Hoe is het mogelijk dat een vliegtuig met een spanwijdte van 32 meter en een gewicht van bijna 80.000 kilo, zomaar zonder spoort verdwijnt? Op Padilla en de monteur na, zal niemand het ooit weten.