IATA’s “travel pass” moet reizen veiliger en makkelijker maken

Om reizen zonder verplichte quarantaine mogelijk te maken, en de luchtvaart weer op gang te krijgen, moeten de regeringen voorkomen dat het corona virus wordt overgedragen van land tot land. Dit betekent dus dat de overheid moet beschikken over nauwkeurige informatie over de gezondheidsstatus van de reizigers.

Wat is er nodig?

Overheden moeten passagiers informeren over welke tests, vaccins en andere maatregelen ze nodig hebben voordat ze kunnen vliegen. Ook moet er informatie worden gedeeld over de testresultaten op een verifieerbare, veilige en privacybeschermende manier. Als dit op een makkelijke en veilige manier kan, dan zal dit veel landen het vertrouwen geven om de grenzen weer te openen.

De “Travel Pass”

Daarom heeft IATA gewerkt aan de lancering van de “IATA Travel Pass” dit is een digitaal platform voor passagiers, om op een veilige manier informatie te delen over de gezondheid van de desbetreffende passagier.

IATA benadrukte dat reizigers de controle hebben over hun persoonlijke informatie met nadruk op gegevensbeveiliging en -privacy. IATA verklaarde ook dat de IATA Travel Pass gecodeerde gegevens, inclusief geverifieerde test- of vaccinatieresultaten, op het mobiele apparaat van de reiziger opslaat. De reiziger controleert welke informatie vanaf de telefoon wordt gedeeld met de luchtvaartmaatschappijen en de overheden. Er is geen centrale database of gegevensopslagplaats waar de informatie wordt opgeslagen.

IATA-directeur en CEO Alexandre de Juniac vertelde dat “testen de onmiddellijke oplossing is om de grenzen veilig te heropenen en mensen weer met elkaar in contact te brengen”. In beide gevallen zal er dus een beveiligd systeem nodig zijn om de COVID-19 vaccinaties en tests online te beheren. In een dergelijk scenario zal de IATA-reispas een oplossing zijn die de privacy-kloof tussen reizigers en overheden zal vernauwen.