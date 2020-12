Speciale testvluchten om coronaverspreiding aan boord te onderzoeken

NLR heeft in samenwerking met Corendon een speciale testvlucht uitgevoerd boven Engeland om het risico op verspreiding van corona in de cabine te onderzoeken. Dit onderzoek gebeurt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Groot onderzoek

De testvlucht, zie afbeelding hieronder, is onderdeel van een groot onderzoek waar Koninklijke NLR in samenwerking met het RIVM al een langere tijd mee bezig is. Voorafgaand aan de testvluchten is een uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd. Het doel van de meetvlucht is om zo veel mogelijk data te verzamelen onder zo realistisch mogelijke omstandigheden. In aanvulling op een beperkt aantal meetvluchten, zal NLR simulaties uitvoeren zodat onder meerdere omstandigheden de luchtstroming kan worden nagebootst.

Courtesy of Flightradar24.com

Waarom Corendon?

NLR geeft aan dat Corendon is gekozen omdat zij over een 737-vloot beschikken die voor vliegbewegingen op Nederlandse luchthavens erg representatief is. Daarnaast meldde NLR dat meerdere maatschappijen meewerken aan dit onderzoek.

HEPA-filter

Voorafgaand aan dit grotere onderzoek werd er door NLR een onderzoek gedaan naar hoeveel vliegtuigen die op Nederlandse luchthavens vliegen, de zogenaamde HEPA-filters aanwezig hebben. Dit filter moet de kans op verspreiding van COVID aan boord flink beperken. Omdat de luchtvaart anno 2020 een vertekend beeld zou geven, werd er gekeken naar de vliegbewegingen van 2019 op Nederlandse Luchthavens. Hieruit bleek dat 99,1% van alle vliegtuigen op Nederlandse luchthavens uitgerust zijn met een HEPA-filter. Dit was eerder dit jaar een veelbesproken onderwerp.

Resultaten

De resultaten uit het eerdere literatuuronderzoek dienden als input voor de metingen en simulaties waarmee NLR – in samenwerking met RIVM – nu bezig is. RIVM stelt in het eerdere literatuuronderzoek onder andere dat door het dragen van mondkapjes de kans op besmettingen aan boord met 70% verlaagd wordt. De opdrachtgever IenW ontvangen in februari 2021 de eindresultaten van het onderzoek.