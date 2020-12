Terugblik: Fokker 100 maakt touch & go op Texel | Video

Tijdens de Texel “fly-in” van 1987 was er wel een hele bijzondere bezoeker, tijdens de fly-in maakte een Fokker 100 (prototype) een touch & go op de grasbaan van Texel.

©Gunnellspacified

Op de video is te zien hoe de Fokker 100 (prototype) een lowpass en touch & go maakt. Dit is voor een vliegveld zoals Texel toch heel bijzonder, vanwege de kleine grasbaan. Later in 1990 heeft US-Air ook nog een paar touch & go’s gemaakt op de grasbaan.

Fokker 100

De Fokker 100 is het grootste verkeersvliegtuig dat Fokker heeft gebouwd, en is gemaakt voor korte afstanden en biedt plaats aan ongeveer honderd passagiers. De Fokker 100 is de opvolger van de F28 (Fokker friendship). Wat de 100 zo bijzonder maakte: waren de nieuwe motoren van Rolls Royce maar ook een volledige “glass cockpit”. Uiteindelijk zijn er 283 stuks van gemaakt.

De Texel fly-in

De Texel Fly-in is een jaarlijks evenement en is de grootste Fly-in van Nederland met een deelname van honderden vliegtuigen vanuit heel Europa.